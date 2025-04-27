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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de evinde silahla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Mardin'de evinde silahla vurulmuş halde bulunan çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in Derik ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:02
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        Silahla vurulmuş halde bulunan çocuk öldü
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        Dün akşam ailesinin kırsal Boyaklı Mahallesi'ndeki evlerinde Elif K'yi (13) karnından silahla vurulmuş halde buldukları ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ailesinin kendi araçlarıyla hastaneye ulaştırmaya çalıştığı Elif K, yolda karşılaşılması üzerine sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi, hastanedeki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

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