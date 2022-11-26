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Haberler Gündem Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü! -Güncel haberler
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Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde feci trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü! -Güncel haberler
Mardin'de trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı
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AA

Mardinin Artuklu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alakuş Mahallesi mevkisinde, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 5 kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 3ü müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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