"İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
Mardin'de, 40 yaşındaki Resul Derin'i, işe giderken arkasından yaklaşıp çekiç ve sopayla döverek öldüren ve tutuklanan kuzenler Abdulvahap ve Selahattin Acet'in ifadeleri ortaya çıktı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri izlettirilen Selahattin Acet, ifadesinde, "Görüntülerdeki beyaz tişörtlü benim. Solumda siyah tişörtlü, benimle koşan da Abdulvahap. Videoda sizinle gördüğüm gibi ilk darbeyi başına gelecek şekilde ben vurdum. Sopamın ne olduğunu hatırlamıyorum. Bana emniyette gösterdiler, kırılmış" dedi
Mardin'de olay, 22 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü.
YERE DÜŞTÜ DEFALARCA VURDULAR
DHA'da yer alan habere göre olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü.
İKİ ZANLI YAKALANIP TUTUKLANDI
Tespit edilen şüpheliler kuzenler Abdulvahap ve Selahattin Acet, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde polis operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı.
2 SİLAH VE 30 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
"İLK DARBEYİ BAŞINA BEN VURDUM"
Olayın görüntüleri izlettirilen Abdulvahap ve Selahattin Acet'in ifadeleri ortaya çıktı. Selahattin Acet, ifadesinde, "Görüntülerdeki beyaz tişörtlü kişi benim. Solumda siyah tişörtlü olarak benimle koşan da Abdulvahap'tır. Videoda sizinle birlikte gördüğüm gibi ilk darbeyi başına gelecek şekilde ben vurdum.
"VURDUM SOPA KIRILMIŞ"
Sopamın ne olduğunu hatırlamıyorum. Bana emniyette gösterdiler, kırılmış. Derin ailesinden ve bizden iki genç köyde tartışıyor. Biz iki farklı aşiretiz. Köylerimiz ayrıdır.
"BABAM VE ANNEM YARALANMIŞTIR"
Amcamın oğlu babamı arıyor ve babam karşı taraf ile görüşüyor. Maktulün ağabeyi Halit, babamı tehdit ediyor. Aradan bir süre geçtikten sonra yaklaşık 100 kişiyle amcamın oğlu M.C.'ye ve R.T.'ye saldırıyorlar. R.T. hala hastanede yatmaktadır. Babam ve annem de yaralanmıştır.
"BİZ DE ŞİKAYETÇİ OLDUK"
Bu olayı videoya çekmişlerdir. Kardeşimin yaralı haldeki resmini kırpıp sosyal medyada paylaşıyorlardı ve bizi sürekli tehdit ediyorlardı. Biz de şikayetçi olduk. Ben maktule yöneldiğimde maktulün belinde kabarıklık gördük. Böyle olduğu için kendisine eylemde bulunduk.
"KASTIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ, PİŞMANIM"
Kendisini öldürme kastım olsaydı arabadaki silah ile öldürürdüm. Bana küfrettiği için ve annemin vücudundaki izlerden dolayı üzüntü duyduğum için bir anlık sinirle olmuştur. Kastım öldürmek değildi. Pişmanım" diye konuştu.
"MAKTUL DAYIMIN OĞLUNA KÜFÜR ETTİ"
Olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden Abdulvahap Acet ise Resul Derin'i tanımadığını belirterek, "Bir kafede oturuyorduk. Buradan kalktıktan sonra bir araba önümüzü kesti. Dayımın oğlu bu sırada maktulle karşılaştı. Maktul dayımın oğluna dönerek küfretti.
"ARAMIZDA BİR HUSUS YOKTU"
Dayımın oğlu araçtan inerek maktule doğru yürüdü. Aralarında kavga çıktı. Karşı taraf silah kullanacağını zannederek ben de dayımın oğlunu oradan çekmeye çalıştım. Maktulün silah kullanmasını engellemek için koluna sopayla vurdum. Maktulü tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim aramızda bir husus yoktu."