Mardin'de olay, 22 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü.

Olayın görüntüleri izlettirilen Abdulvahap ve Selahattin Acet'in ifadeleri ortaya çıktı. Selahattin Acet, ifadesinde, "Görüntülerdeki beyaz tişörtlü kişi benim. Solumda siyah tişörtlü olarak benimle koşan da Abdulvahap'tır. Videoda sizinle birlikte gördüğüm gibi ilk darbeyi başına gelecek şekilde ben vurdum.

Sopamın ne olduğunu hatırlamıyorum. Bana emniyette gösterdiler, kırılmış. Derin ailesinden ve bizden iki genç köyde tartışıyor. Biz iki farklı aşiretiz. Köylerimiz ayrıdır.

Amcamın oğlu babamı arıyor ve babam karşı taraf ile görüşüyor. Maktulün ağabeyi Halit, babamı tehdit ediyor. Aradan bir süre geçtikten sonra yaklaşık 100 kişiyle amcamın oğlu M.C.'ye ve R.T.'ye saldırıyorlar. R.T. hala hastanede yatmaktadır. Babam ve annem de yaralanmıştır.

Bu olayı videoya çekmişlerdir. Kardeşimin yaralı haldeki resmini kırpıp sosyal medyada paylaşıyorlardı ve bizi sürekli tehdit ediyorlardı. Biz de şikayetçi olduk. Ben maktule yöneldiğimde maktulün belinde kabarıklık gördük. Böyle olduğu için kendisine eylemde bulunduk.

"KASTIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ, PİŞMANIM"

Kendisini öldürme kastım olsaydı arabadaki silah ile öldürürdüm. Bana küfrettiği için ve annemin vücudundaki izlerden dolayı üzüntü duyduğum için bir anlık sinirle olmuştur. Kastım öldürmek değildi. Pişmanım" diye konuştu.

"MAKTUL DAYIMIN OĞLUNA KÜFÜR ETTİ"

Olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden Abdulvahap Acet ise Resul Derin'i tanımadığını belirterek, "Bir kafede oturuyorduk. Buradan kalktıktan sonra bir araba önümüzü kesti. Dayımın oğlu bu sırada maktulle karşılaştı. Maktul dayımın oğluna dönerek küfretti.

"ARAMIZDA BİR HUSUS YOKTU"

Dayımın oğlu araçtan inerek maktule doğru yürüdü. Aralarında kavga çıktı. Karşı taraf silah kullanacağını zannederek ben de dayımın oğlunu oradan çekmeye çalıştım. Maktulün silah kullanmasını engellemek için koluna sopayla vurdum. Maktulü tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim aramızda bir husus yoktu."

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