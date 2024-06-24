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        Haberler Gündem 3. Sayfa Resul Derin balyozla öldürülmüştü! Soyadı kurbanı - Mardin haberleri | Son dakika haberleri

        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!

        Mardin'de husumetlilerinin, sokakta küçük balyoz ve sopalı saldırısında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Resul Derin'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. 4 çocuk babasının avukatı Gurbet Bilbay, "Yakınlarının köydeki kavgası müvekkilime yansıtılmış. Sırf soyadı aynı olduğu için bu infazı gerçekleştirdiler. Olayla alakası olmayan günahsız bir insan sokak ortasında infaz edildi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 08:01 Güncelleme: 24.06.2024 - 08:03
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        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
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        Mardin'de olay, önceki gün sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Resul Derin (40), evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından küçük balyoz ve sopayla dövülerek öldürüldü.

        CİNAYET ŞÜPHELİLERİ BELİRLENDİ

        Öldürülen Resul Derin, 4 çocuk babasıydı.
        Öldürülen Resul Derin, 4 çocuk babasıydı.

        DHA'da yer alan habere göre bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şüphelilerin Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet olduğu belirlendi.

        ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheliler, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

        2 TABANCA VE 2 ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin aracında yapılan aramada da 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.

        KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "DERİK'TE KAVGA OLUYOR, 1 KİŞİ YARALANIYOR"

        Avukat Gurbet Bilbay, müvekkilinin öldürülme nedenini anlattı.
        Avukat Gurbet Bilbay, müvekkilinin öldürülme nedenini anlattı.

        Resul Derin’in ailesinin avukatı Gurbet Bilbay, şüphelilerin daha önce de Derin’i tehdit ettiğini belirterek, “Derik ilçesinde daha önce gençler arasında bir kavga oluyor ve kavgada yaralanan bir kişi yoğun bakıma kaldırılıyor.

        "KAVGA İLE HİÇBİR ALÂKASI YOK"

        Zaten benim müvekkilimin kavga ile bir alakası yok. Müvekkilim evinden takip ediliyor ve arkasından ölümcül darbeler vuruluyor.

        "YAKINLARININ KAVGASI, ONA YANSIDI"

        Eziyet ederek bu işlemi, eylemi gerçekleştiriyorlar. Müvekkilim 4 çocuk babasıdır ve hiçbir şekilde olayda bir alakası yoktur. Sadece yakınlarının köyde yaptıkları kavga, ona yansımış.

        "SOYADI AYNI OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ"

        Zaten 1 ay öncesinde de tehdit edilmişti. Olayla alakası olmayan günahsız bir insan infaz edildi. Sırf soyadı aynı olduğu için bu infazı gerçekleştirdiler. Biz elimizden geleni yapacağız. Hukuki açısından sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet! Haberi Görüntüle
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        #Resul Derin
        #mardin
        #Son dakika haberler
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