Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga | Son dakika haberleri

        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki Selman Baran öldü, 3'ü ağır 6 kişi ise yaralandı. Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'de olay, dün saat 21.00 sıralarında, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Mardin yolu mevkiinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

        4'Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

        DHA'daki habere göre kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Selman Baran, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30) ve Baran A. (18) ilk müdahalenin ardından Nusaybin ve Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı.

        BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

        Hayati tehlikesi olan 4 yaralıdan Selman Baran, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi