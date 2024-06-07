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        Mardin'de aynı tarlada 3'üncü vaka; 50 dönüm buğday ekili alan yandı, geçen yıl da mercek düzeneğiyle ateşe verilmişti

        MARDİN'de, Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait tarlada, dün 50 dönüm buğday ekili alan yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:03 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:05
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        Mardin'de aynı tarlada 3'üncü vaka; 50 dönüm buğday ekili alan yandı, geçen yıl da mercek düzeneğiyle ateşe verilmişti
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        MARDİN'de, Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait tarlada, dün 50 dönüm buğday ekili alan yandı. 25 gün önce gece bekçisinin dövüldüğü, traktör ve çeşitli malzemelerin ateşe verildiği aynı buğday tarlasında, geçen yıl da 50 dönüm alanın zarar gördüğü başka bir yangının ardından 3’ü yanan 4 mercek düzeneği bulunmuştu.

        Kızıltepe ilçesi kırsal Doyuran Mahallesi Konuk Mezrası'nda, Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait buğday tarlasında, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, köylülerin yardımıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. 50 dönüm buğday ekili alanın küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Bu arada, yangından yaklaşık 25 gün önce, 13 Mayıs'ta da buğday tarlasına gece yarısından sonra gelen kimliği belirsiz kişiler, gece bekçisini dövüp bağlayarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra 2 traktör, tarımsal sulamaya enerji sağlayan 2 elektrik trafosu ve çok sayıda sulama borusu ile malzemeleri ateşe veren şüpheliler kaçtı. Geçen yıl 13 Haziran'da da yine Ateş kardeşlere ait aynı buğday tarlasında çıkan, 50 dönüm alanın zarar gördüğü yangının ardından yapılan incelemede, 3'ü yanan 4 mercek düzeneği tespit edilmişti. Ekipler, 'tarla' nedeniyle husumet olabileceği değerlendirilen şüpheli veya şüphelilerle ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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