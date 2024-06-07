Mardin'de aynı tarlada 3'üncü vaka; 50 dönüm buğday ekili alan yandı, geçen yıl da mercek düzeneğiyle ateşe verilmişti

MARDİN'de, Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait tarlada, dün 50 dönüm buğday ekili alan yandı. 25 gün önce gece bekçisinin dövüldüğü, traktör ve çeşitli malzemelerin ateşe verildiği aynı buğday tarlasında, geçen yıl da 50 dönüm alanın zarar gördüğü başka bir yangının ardından 3’ü yanan 4 mercek düzeneği bulunmuştu.

Kızıltepe ilçesi kırsal Doyuran Mahallesi Konuk Mezrası'nda, Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait buğday tarlasında, dün gece, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, köylülerin yardımıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. 50 dönüm buğday ekili alanın küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.