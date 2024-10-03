Mardin 1969 Spor'da Erciyes 38 FK maçın hazırlıkları başladı

TFF 3'üncü Lig'in 5'inci haftasında Erciyes 38 Futbol Kulübü'nü konuk edecek Mardin 1969 Spor, maçın hazırlarına yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik direktör Ulas Ulusan yönetimindeki antrenmana ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle start aldı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Mardin 1969 Spor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Kayseri ekibi Erciyes 38 FK'yi konuk edecek. Müsabakayı hakem Alirıza Altunbakır yönetecek. Yardımcılıklarını ise Hüseyin Sağlık, Öcal yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Tufan Gönoğlu olacak.