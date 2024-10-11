Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Liseli tarım öğrencilerine uygulama; Karacadağ pirinci hasadı

        MARDİN'in Derik ilçesinde coğrafi işaretli tarım ürünleri listesinde bulunan Karacadağ pirincinin hasadı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liseli tarım öğrencilerine uygulama; Karacadağ pirinci hasadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Derik ilçesinde coğrafi işaretli tarım ürünleri listesinde bulunan Karacadağ pirincinin hasadı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla başladı.

        Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı bölümü 11'inci sınıf öğrencileri, kırsal Meşeli Mahallesi’nde gerçekleştirilen coğrafi işaret belgeli Karacadağ pirincinin hasadına katıldı. 16 öğrenci, 3 gün boyunca pirinç hasadının tüm aşamalarını uygulamalı olarak yerinde öğrenme fırsatı buldu.

        Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cahit Söylemez, "16 öğrencimizle 3 gün boyunca, 3 Tarım bölümü öğretmenimizle birlikte Karacadağ’ın eteklerinde 600 dönümlük bir Karacadağ pirinç yetiştirme alanında, uygulamalı eğitim ve hasat yaptık. Bölgemizin önemli tarım ürünlerinin, katma değer üreten tarım ürünlerinin hem yetiştirilmesi hem yaygınlaştırılması için elimizden gelen çabayı desteği gösteriyoruz. Karacadağ pirinci hem organik olması hem besin değerlerinin yüksek olmasından dolayı bölgemizde son derece rağbet görmektedir" diye konuştu.

        Hasat yapan öğrencilerinden Şakir Abatay ise "Öğretmenlerimizle Karacadağ'a gittik, orada pirinç hasadını gördük. 3 gün boyunca ve uygulamalı olarak öğrendik. Çok zevkliydi ve çok güzeldi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Nobel Barış Ödülünün sahibi belli oldu
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Gürültü katliamı yapmıştı! 5 kişiyi öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        Yerli lokomotif saatte 140 kilometre hıza ulaştı
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        O anlar kamerada! Görenler şaşırdı! Boy farkını kapattı!
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        Mahkemeden emsal karar: Kadının tayin istememesi boşanma nedeni sayıldı
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Tesla'dan geleceğin otonom teknolojileri
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Galatasaray'da gözler genel kurulda
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Harris'in aldığı bağışlar rekora koşuyor
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"

        Benzer Haberler

        Mardin'de 68 yaşındaki hastanın kalça kemiğindeki tümör alındı
        Mardin'de 68 yaşındaki hastanın kalça kemiğindeki tümör alındı
        Mardin'de "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında stant açıldı
        Mardin'de "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında stant açıldı
        Mardin 1969 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maçına hazırlanıyor
        Mardin 1969 Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor maçına hazırlanıyor
        Mardin'de AK Parti'nin ilçe kongreleri yapılacak
        Mardin'de AK Parti'nin ilçe kongreleri yapılacak
        Madde bağımlılarının ateşe verdiği geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürül...
        Madde bağımlılarının ateşe verdiği geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürül...
        Mardin'de otomobilin çarptığı biri bebek 3 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı biri bebek 3 kişi yaralandı