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        Kamyona tutunan bisikletli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

        MARDİN'dekamyonun arkasına tutunarak ilerleyen bisikletli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:20
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        Kamyona tutunan bisikletli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
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        MARDİN'dekamyonun arkasına tutunarak ilerleyen bisikletli 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hava Radar Rampası'nda yaşları 13 ile 15 arasında değişen bisikletli 3 çocuk, seyir halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Bir süre ilerleyen çocuklar, daha sonra gözden kayboldu. Çocukların tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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