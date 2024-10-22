Motosikletin kaldırımdaki yayaya çarptığı kaza kamerada

Kaza, 19 Ekim'de saat 13.30 sıralarında Midyat ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Minibüsten inerek kaldırımda yürümeye başlayan Murat B'ye, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen motosiklet çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat B., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerde kırıklar oluşan Murat B.'nin tedavisi sürerken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma başlatılırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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