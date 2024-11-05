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        Mardin'de güvenlik güçlerine saldırı; 9 gözaltı

        MARDİN'de güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:45
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        Mardin'de güvenlik güçlerine saldırı; 9 gözaltı
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        MARDİN'de güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı.

        Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından çıkan olaylarda ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "04.11.2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde provokatif eylemlere katılarak güvenlik görevlilerimize taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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