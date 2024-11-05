Mardin'de güvenlik güçlerine saldırı; 9 gözaltı

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından çıkan olaylarda ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "04.11.2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde provokatif eylemlere katılarak güvenlik görevlilerimize taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

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