Mardin'de PKK tarafından şehit edilen 4 öğretmen için anma töreni

MARDİN'in Savur ilçesinde 5 Kasım 1994'te PKK'lı teröristler tarafından araçlarının önü kesilerek şehit edilen 4 öğretmen için anma töreni düzenlendi.

Savur ilçesine bağlı kırsal Başkavak Mahallesi'nde 5 Kasım 1994'te PKK’lı teröristler tarafından araçları durdurularak şehit edilen öğretmenler Mehmet Zeki Ödük, Mahmut Çatalkaya, Ali Yıldız ve Erol Ercan için kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anma töreni düzenlendi. Belediye konferans salonunda düzenlenen törene, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Başsavcı Serkan Şahbaz, Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Coşkun, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdurrahim Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, İlçe Müftüsü Selahattin Aydın, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ŞEHİT YILDIZ'IN ANNESİ İLE RÖPORTAJ Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Törende şiirler ile şehit öğretmenlerin öz geçmişleri okundu, ardından hazırlanan oratoryo sunuldu. Öğretmenler de 'Mağusa Limanı' isimli türküyü seslendirdi. Daha sonra Şehit Ali Yıldız'ın annesi ile yapılan röportaj izlendi. İlçe Müftüsü Selahattin Aydın'ın yaptığı duanın ardından şehit öğretmenlerin fotoğrafları ve öz geçmişlerinin yer aldığı sergi gezildi. 'BİZLER BURADA OLDUĞUMUZ SÜRECE BU EĞİTİM IŞIĞI ASLA SÖNMEYECEK'