2 yaşındaki SMA'lı Aziz'in bağış kutusundaki para çalındı

Nusaybin ilçesinde SMA hastası Aziz Zengin’in tedavisi için Nusaybin Devlet Hastanesi girişine bağış kutusu konuldu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, gece saatlerinde bağış kutusunu kırıp, içindeki para ve ses sistemine bağlı güç kaynağı bataryasını çalarak kaçtı. Aile, olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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