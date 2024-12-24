Mardin'de sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada: 2 yaralı (2)
YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIMardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında 2 grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait yeni cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında 2 grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait yeni cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda duran otomobilin arkasında bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiği, yanındaki bir kadının da taş attığı görüldü. Görüntülerde olay yerine gelen bir polis memurunun ise havaya uyarı ateşi açtığı da yer aldı.
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