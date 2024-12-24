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        Mardin'de sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada: 2 yaralı (2)

        YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIMardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında 2 grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait yeni cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:30
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        Mardin'de sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada: 2 yaralı (2)
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        YENİGÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasında 2 grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ait yeni cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda duran otomobilin arkasında bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiği, yanındaki bir kadının da taş attığı görüldü. Görüntülerde olay yerine gelen bir polis memurunun ise havaya uyarı ateşi açtığı da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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