Köpekleri dövüştürüp, cep telefonuyla görüntülediler

Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki boş arazide toplanan grup, Kuzey ve Paşa adlı 2 Kangal köpeği tahrik edip dövüştürdü. Çevredekilerden bazıları, 'Saldır Kuzey, haydi oğlum' diye bağırırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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