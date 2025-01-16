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        Köpekleri dövüştürüp, cep telefonuyla görüntülediler

        MARDİN'de boş arazide toplanan grubun Kangal cinsi köpekleri dövüştürdüğü anlar cep telefonuyla görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:10
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        Köpekleri dövüştürüp, cep telefonuyla görüntülediler
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        MARDİN'de boş arazide toplanan grubun Kangal cinsi köpekleri dövüştürdüğü anlar cep telefonuyla görüntüledi.

        Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki boş arazide toplanan grup, Kuzey ve Paşa adlı 2 Kangal köpeği tahrik edip dövüştürdü. Çevredekilerden bazıları, 'Saldır Kuzey, haydi oğlum' diye bağırırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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