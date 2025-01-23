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        Mardin 1969 Spor, İzmir Çoruhlu maçına hazırlanıyor

        MARDİN1969 Spor, 26 Ocak Pazar günü konuk edeceği İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:10
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        Mardin 1969 Spor, İzmir Çoruhlu maçına hazırlanıyor
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        MARDİN1969 Spor, 26 Ocak Pazar günü konuk edeceği İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin 17’nci haftasında, 26 Ocak Pazar günü saat 14.00’te İzmir Çoruhlu Futbol Kulübünü konuk edecek. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Mardin 1969 Spor, 25 Ocak’ta yapacağı son antrenmanla, İzmir Çoruhlu maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerinde kampa girecek. Mardin 1969 Spor 34 puanla 2’nci, rakibi İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü ise 21 puanla 9’uncu sırada bulunuyor.

        SAĞ BEKE GENÇ TRANSFER

        Bir yandan da kadrosunu genişletmeye devam eden Mardin 1969 Spor, sağ bek pozisyonunda oynayan Murat Şefik'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada “Takımımız, genç sağ bek Murat Şevik ile 1.5 yıllığına anlaştı. 2’nci lig ekibi Somaspor’dan kadromuza kattığımız 22 yaşındaki futbolcumuza başarılar dileriz” denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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