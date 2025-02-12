Mardin'de kardan kapanan 20 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Derik ve Mazıdağı ilçelerinde dün gece etkili olan kar yağışı ile birlikte 20 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla yollar temizlenerek ulaşıma açıldı. Ekipler, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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