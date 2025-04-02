Mardin'de tekmeli, yumruklu kavga kamerada

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Birinci Cadde'de meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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