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        Mardin'de tekmeli, yumruklu kavga kamerada

        MARDİN'de2 grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:53 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:55
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        Mardin'de tekmeli, yumruklu kavga kamerada
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        MARDİN'de2 grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Birinci Cadde'de meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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