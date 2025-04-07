Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de yatağa bağımlı hasta, çıkan yangında öldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yatağa bağımlı hasta Hacı Ahmet Kartal (80), çıkan ev yangınında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de yatağa bağımlı hasta, çıkan yangında öldü
        ABONE OL

        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde yatağa bağımlı hasta Hacı Ahmet Kartal (80), çıkan ev yangınında hayatını kaybetti.

        Olay akşam saatlerinde Nusaybin’in Yeşilkent Mahallesi Sümbül Sokak’taki 26 numaralı evde meydana geldi. Yatağa bağımlı hasta Hacı Ahmet Kartal’ın kaldığı odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dimanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, Kartal’ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemesinin ardından Kartal’ın cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        Borsalarda dalgalanma
        Borsalarda dalgalanma
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor

        Benzer Haberler

        Mardin'i, Ramazan Bayramı tatilinde 250 bin kişi ziyaret etti
        Mardin'i, Ramazan Bayramı tatilinde 250 bin kişi ziyaret etti
        Kalp ameliyatı sonrası ölen Metin öğretmen, toprağa verildi
        Kalp ameliyatı sonrası ölen Metin öğretmen, toprağa verildi
        Banyoda akıma kapılıp öldü
        Banyoda akıma kapılıp öldü
        Mardin'de ADEM kursiyerlerine "bipolar bozukluk" konusunda bilgilendirme ya...
        Mardin'de ADEM kursiyerlerine "bipolar bozukluk" konusunda bilgilendirme ya...
        Havaya ateş edenleri uyarınca öldürülen Ahmet'in cinayet şüphelisi yakaland...
        Havaya ateş edenleri uyarınca öldürülen Ahmet'in cinayet şüphelisi yakaland...
        Mardin'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
        Mardin'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı