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        Nusaybin'de 2 mayın, kontrollü olarak imha edildi

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan 2 mayın, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:55
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        Nusaybin'de 2 mayın, kontrollü olarak imha edildi
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan 2 mayın, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak imha edildi.

        Olay, akşam saatlerinde 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye’nin Kamışlı kenti ile Nusaybin ilçesi arasında bulunan mayınlı sınır hattından çıkarıldığı değerlendirilen 2 mayın, kimliği belirsiz kişilerce yerleşim alanlarına yakın bir araziye bırakıldı. Mayınları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından 2 mayın kontrollü olarak imha edildi.

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