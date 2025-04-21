Nusaybin'de 2 mayın, kontrollü olarak imha edildi

Olay, akşam saatlerinde 8 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye’nin Kamışlı kenti ile Nusaybin ilçesi arasında bulunan mayınlı sınır hattından çıkarıldığı değerlendirilen 2 mayın, kimliği belirsiz kişilerce yerleşim alanlarına yakın bir araziye bırakıldı. Mayınları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından 2 mayın kontrollü olarak imha edildi.

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan 2 mayın, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak imha edildi.

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