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        Otomobilini Gazze için bağışladı

        MARDİN'inMidyat ilçesinde bir iş insanı, İsrail'in saldırısı altındaki Gazzeliler için 2016 model otomobilini bağışladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:35
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        Otomobilini Gazze için bağışladı
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        MARDİN'inMidyat ilçesinde bir iş insanı, İsrail'in saldırısı altındaki Gazzeliler için 2016 model otomobilini bağışladı.

        İsminin açıklanmasını istemeyen iş insanı, otomobilinin anahtarını Davet ve Kardeşlik Vakfı Midyat Başkanı Mehdi Ocak'a teslim etti. Ocak da Gazzelilere ulaştırılması için otomobili Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Mardin Şube Başkanı Mecit Taş'a teslim etti. Satılıp, elde edilecek gelir Gazzeliere bağışlanacak. Otomobilin yaklaşık 1 milyon 100 bin TL değerinde olduğu belirtildi.

        'EZİYET GÖREN KARDEŞLERİMİZE GÖNDERECEĞİZ'

        Mehdi Ocak, "Hayırsever bir kardeşimiz, bir Müslüman, kendi arabasını, kullanmış olduğu arabayı Gazze için bağışlamıştır. Bu tür örneklerin çoğalması için bütün zenginlerimizden ricamız; buna benzer faaliyetleri yapmaları, adımlar atmalarıdır" dedi. Mecit Taş da "Bu arabanın 1 milyonun üzerinde bir değeri var. Onu satacağız ve Allah'ın izniyle şu anda Gazze'de açlığa mahkum edilen, işkence gören, her türlü eziyet gören insanlara, kardeşlerimize göndereceğiz. İnşallah bu onların yüreğine bir su serpecek" diye konuştu.

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