Okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü (2)

‘DERİNBİR ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ’

Mardin’de silahlı saldırıda hayatını kaybeden ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz’ın arkadaşı Nurullah Çakmaz, “Şu an çok derin bir üzüntü yaşıyoruz. Abdurrahim hoca eğitimci ve çok efendi biriydi. Kendisini tanıyordum. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzülüyoruz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aile dostumuzdu, arada görüşüp konuşuyorduk. Eğitiminde çok farklı yerdeydi. Çevresine, öğrencilere, ailesine çok efendi biriydi” dedi.