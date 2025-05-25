Dağlık bölgede ölü bulundu

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Midyat ilçesinin kırsal Kayalıpınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde evden çıkan Şehmus Atuğ’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Atuğ’un dağlık bölgede cansız bedeni buldu. Atuğ’un cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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