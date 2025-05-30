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        Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık hizmetleri anlamında örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi

        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, sağlık hizmetleri anlamında örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:21
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        Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık hizmetleri anlamında örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi
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        SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye, sağlık hizmetleri anlamında örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi. Suriye'deki insanların, kardeşlerimizin de sağlık hizmetine daha iyi ulaşmaları için her türlü desteği vereceğiz. Suriye'nin yeniden yapılanmasında ve sağlık hizmetlerinin insanlara ulaştırılmasında etkin rol alacağız" dedi.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Mardin'de, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP il Başkanı Ferhan Bozkuş ve İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz tarafından karşılandı. Bakan Memişoğlu, beraberindekilerle Mardin Valiliği'ne geçerek Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Akkoyun'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        'SAĞLIKTA, KORUCUYU SAĞLIĞI ÖNEMSİYORUZ'

        Ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, sağlık alanında birçok farkındalık çalışmalarının yürütüldüğünü ifade ederek, "Bugün sağlıklı 'Türkiye Yüzyılı' kapsamında ziyaret ettiğimiz 47'nci ilimiz Mardin'deyiz. Dinlerin, dillerin buluştuğu, gönüllerin ve tarihin kültürün merkezi Mardin'deyiz. Sağlıkla ilgili hizmetler değerlendireceğiz, sorunlar dinleyeceğiz. Daha iyi hizmet edebilmek için Mardin'imize ve etrafına ne yapabileceğimizi tartışacağız. Sayın Valim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, hocalarımızla bu konuda istişare edip daha iyi hizmet sunmak için çalışacağız. Malum, Türkiye sağlıkta 20 sene çok büyük yol katetti. Esasen bu yol katetmesi, Mardin'de de fark edilmiş durumda. Çünkü 2002 yılında sadece 286 hastane yatağı Mardin'de bugün 1856’ya çıkmış durumda. 6,5 kat artmış durumda. Bunun daha da çok çok yakın zamanda gelişeceğini herkes biliyor. Çünkü Mardin'imizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanesi inşaatımız var, 750 yataklı. İnşallah 2026'nın ilk çeyreğinde, sağlık hizmeti açısından, en iyi altyapıya sahip hastaneleri dediğimiz şehir hastanesini Mardin'de milletimizin hizmetini açacağız. Sağlıkta, koruyucu sağlığı önemsiyoruz. Kilo, bağımlılık gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalmaya çalışıyoruz. Doğurganlığı arttırmaya çalışıyoruz. Sezaryen doğum oranlarımız düşürmeye çalışıyoruz ve özellikle şunu ifade edeyim ki; koruyucu ve temel sağlığı insanlarımız ile beraber sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir 'Türkiye Yüzyılı' yapmak için uğraşıyoruz. Kimseyi zorlamıyor, sadece farkındalık olsun istiyoruz. Artık biz aile hekimliklerimizde, sağlık birimlerimizde toplumun bize gelip sağlık talebinden çok, bizim topluma girip sağlıklı kalmayı öğretmeyi ve sağlıklı nasıl yaşanacağını, kilo nasıl vereceğini, doğru beslenmenin nasıl yapılacağını topluma anlatmaya, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

        80 YAŞ ÜZERİ İÇİN RAPOR KOLAYLIĞI

        Suriye'nin yeniden yapılanmasında ve sağlık hizmetlerinin insanlara ulaştırılmasında etkin rol alınacağını belirten Bakan Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Ayrıca bir şey söyleyeceğim; sadece gençlerimize ve çocuklarımıza değil, yaşlılarımıza da saygı duyan bir toplumuz. Bugün, Covid'de Türkiye önce yaşlılarına aşıyı ve tedavi ulaştırdı. Onun için yaşlılara değer veren geleceğine değer vermiş olur, gençlere de değer veren geleceğine değer vermiş olur. Bizler şu anda 26 Mayıs'tan itibaren Sağlık Bakanlığı olarak bir uygulama başlattık, bunu da ilk defa sizlerle paylaşıyoruz. 26 Mayıs'tan itibaren, 80 yaş üzeri yaşlılarımız veya yatağa bağlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle, daha onların gerekli raporları bitmeden kendilerine ulaşıp, hiç onları yormadan, oldukları yerde rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık. Böylece 80 yaş ve üstündeki vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı ve yatağa bağımlı insanlarımızı zahmetsiz olarak oldukları yerde hem raporlarını hem de bakımlarını ve tedavilerinin devamını sağlatmış olacağız. Bugün bunu başlattık ve şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşımıza ulaşmış durumdayız. 80 yaşın üzerindeki yaşlılarımız, ilaç raporları bitme aşamasında bizim tarafımızdan, sağlık ekiplerimiz tarafından aranacak ve sağlık raporları kendilerine ulaştırılacaktır. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olacak şekilde hizmet eden bütün sağlık çalışanlarına, onlara destek veren yönetimlere, topluma çok teşekkür ediyorum. Türkiye sağlık hizmetleri anlamında örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi. Biliyorsunuz; Mardin, Suriye sınırında. Suriye'deki insanların, kardeşlerimizin de sağlık hizmetine daha iyi ulaşmaları için her türlü desteği vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda talimatlandırdı bizi. Suriye'nin yeniden yapılanmasında ve sağlık hizmetlerinin insanlara ulaştırılmasında etkin rol alacağız. Çünkü bizler insanlar iyilik etmek için, onları mutlu etmek için, onların sağlıklı olması için uğraşıyoruz. Onun için Suriye'ye, diğer ülkelerde olduğu gibi diğer kardeşlerimize olduğu gibi sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için yardım edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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