Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlık hizmetleri anlamında örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi (2)

‘BİRBİRİMİZESARILACAĞIZ VE GÜÇLÜ OLACAĞIZ’

Bir dizi ziyaret için Mardin’e gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği'nin 5’inci Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Kongreye ayrıca Vali Tuncay Akkoyun, milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, Gazze’de 55 bin insanın kadın çocuk demeden öldürülmesinin, açlık ve susuzluktan ölmesinin seyredilmesinin insanlığın imtihanı olduğunu, Türkiye'nin buna karşı durup ses çıkarabilen birkaç ülkeden biri olduğunu ifade ederek, “Esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Dünya beşten büyüktür' demesi yeniden iyilik medeniyetinin hakim olması gereken bir söylemdir ve onun arkasında sizler varsınız, TÜGVA var, bizler varız. Tabi ki karşıdaki medeniyet veya karşı insanlar kötülük yapacak, onları eleştireceğiz ama esas olan burada 'Biz ne yapıyoruz? Ne yapmalıyız? Bir araya gelebiliyor muyuz? Birlikte hareket edebiliyor muyuz?, Çalışıyor muyuz?, Üretiyor muyuz?, Güçlü olabiliyor muyuz?' sorusudur. Bizim birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için her şeyi yapacak bir kötülük, fitne, fesat taraf var. Bizler bir araya gelirsek, sarılırsak bugün bu topraklardaki hele Mardin bunun çok güzel örneğidir, farklılıklarını birleştirmiş, güçlü hale gelmiş, dünyanın kültür örneğidir. Farklı olan insanların birbirine sarılıp bir medeniyet kurduğu topraklardan bahsediyorum. Onun için birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız” dedi.