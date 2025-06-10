Danıştay hakimi, silahla başından vurulmuş halde bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H.'nin, bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.H.'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. A.H., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren A.H.'nin hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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