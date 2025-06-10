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        Danıştay hakimi, silahla başından vurulmuş halde bulundu

        DANIŞTAY'dagörevli Tetkik Hakim A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:26 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:30
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        Danıştay hakimi, silahla başından vurulmuş halde bulundu
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        DANIŞTAY'dagörevli Tetkik Hakim A.H. (42), Mardin'de kaldığı otelin odasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yoğun bakıma alınan A.H.'nin tedavisi sürüyor.

        Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H.'nin, bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.H.'nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. A.H., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren A.H.'nin hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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