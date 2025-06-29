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        Mardin'de örtü yangını (3)

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMardin'in Nusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 21:58 Güncelleme: 29.06.2025 - 22:05
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        Mardin'de örtü yangını (3)
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        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsal İlkadım Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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