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        Mardin'de TIR'ın yakıt deposu patladı: 7 yaralı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir TIR'ın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 21:45 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:50
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        Mardin'de TIR'ın yakıt deposu patladı: 7 yaralı
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir TIR’ın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Artuklu Ofis Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Park halindeki bir TIR’ın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Berat T. (10), Hakan T. (33), Eymen T. (5), Mahsun T. (43), Osman T. (29), Abdulkadir T. (35) ve Halise T. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Berat T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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