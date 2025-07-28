Mardin'de TIR'ın yakıt deposu patladı: 7 yaralı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir TIR’ın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu Ofis Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Park halindeki bir TIR’ın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Berat T. (10), Hakan T. (33), Eymen T. (5), Mahsun T. (43), Osman T. (29), Abdulkadir T. (35) ve Halise T. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Berat T.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.