Midyat'ta hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde hükümlülerin kamu yararına çalıştırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Estel Han Kent Müzesinde düzenlenen törende, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ile Midyat Kaymakamı ve Dargeçit Kaymakam vekili Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Gercüş Kaymakamlığına vekaleten bakan Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Gercüş Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aslan tarafından protokol imzalandı.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Gürgah yaptığı açıklamada, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı çalışma tedbirine tabi olunacak yükümlülerin çalıştırılabilmesi için iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, böylece 1 Ağustos'tan itibaren denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin kamuya yararlı ücretsiz çalışma tedbirine tabi tutulacağını söyledi.

Gürgah, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Törene, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali İhsan Tabak, Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu da katıldı.