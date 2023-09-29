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        AK Parti Mardin heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Mardin heyeti, Ankara'da bazı bakanlıklar ve kurumları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:27
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        AK Parti Mardin heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Mardin heyeti, Ankara'da bazı bakanlıklar ve kurumları ziyaret etti.

        Aralarında AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ile AK Parti İl Başkanı Vahap Alma'nın bulunduğu heyet, Ankara'da bazı ziyaret ve temaslarda bulundu.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ile bazı kurumları ziyaret eden heyet, Mardin ve ilçelerine ilişkin konuları görüştü.

        Alma, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi ile güneş enerji sistemlerine ilişkin görüşmeler yaptıklarını anlattı.

        Her ilçenin ihtiyaçları için talepte bulunduklarını anlatan Alma, şöyle dedi:

        "Birçok ilçemizi konuya dahil ederek asfalt talebinde bulunduk. Yeşilli ilçemizde bulunan Yeşil Vadi'nin aydınlatılması yönünde talebimiz oldu. Artuklu, Midyat ve Ömerli belediyelerimiz için yapımı devam eden projeler için kredi talebinde bulunduk. Buna yönelik bakanlarımız tarafından olumlu cevaplar aldık. Yeşilli ilçemize yakışır tarzda inşa edilecek belediye binası için de kredi talebimizi yineledik."

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