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        Mardin'de bir otomobilde 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

        Mardin'de bir otomobilde 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:21
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        Mardin'de bir otomobilde 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
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        Mardin'de bir otomobilde 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

        Aramada, 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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