Mardin'de bir otomobilde 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi Mardin'de bir otomobilde 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de bir otomobilde 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.