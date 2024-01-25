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        Mardin'de inşaattan düşen işçi öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:00 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:00
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        Mardin'de inşaattan düşen işçi öldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Abdurrahman Kandemir (53), çıktığı iskeleden dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.

        Kandemir'in cesedi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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