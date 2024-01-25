Mardin'de inşaattan düşen işçi öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Abdurrahman Kandemir (53), çıktığı iskeleden dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kandemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Kandemir'in cesedi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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