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        Mardin'de 9 günlük Emine bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Mardin'in Midyat ilçesinde karaciğer yetmezliği ön tanısı konulan 9 günlük Emine bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:34
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        Mardin'de 9 günlük Emine bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Mardin'in Midyat ilçesinde karaciğer yetmezliği ön tanısı konulan 9 günlük Emine bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Midyat Devlet Hastanesinde doğan Emine bebeğe, karaciğer yetmezliği ön tanısı konuldu.

        Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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