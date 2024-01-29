Mardin'de 9 günlük Emine bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Mardin'in Midyat ilçesinde karaciğer yetmezliği ön tanısı konulan 9 günlük Emine bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

Midyat Devlet Hastanesinde doğan Emine bebeğe, karaciğer yetmezliği ön tanısı konuldu.

Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.