Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı.

        Kızıltepe ilçesinin kırsal Öğrencik Mahallesi'nde çiftçi Eyüp Topçul, 40 dönümde 16 bin 200 kilogram arpa üretti.

        Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan arpa, zahireci esnafı Seyhan Erat tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 10 bin 310 liradan satın alındı.

        İlk üretimi yapan çiftçi Topçul'a, Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından altın hediye edildi.

        Öter, bu yıl hasadı yapılan ilk arpanın kalite ve verim olarak çok iyi olduğunu söyledi.

        Geçen sene dönümde ortalama 300, bu sene ise dönümde 400 kilogram verim elde edildiğini ifade eden Öter, şunları kaydetti:

        "Geçen seneye oranla dönümde 100 kilogram fazla verim elde edilmesi sevindiricidir. 2024 yılı hububat açısından bereketli bir sezon olacak inşallah. İlk hasat vesilesiyle geleneksel olarak ilk çiftçimize altın hediye ediyoruz. Çiftçilerimiz velinimetimizdir, onların bizim yanımızda değeri altın ile kıyaslanamaz ama sembolik olarak bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Soframıza gelen ürünün hammaddesini üreten çiftçilerdir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
        Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol

        Benzer Haberler

        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı;...
        Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı;...
        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına...
        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 9 şüpheli gözaltına...
        Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler (2)
        Husumetlilerini tabancayla vurduktan sonra, tekme ve sopayla dövdüler (2)
        Mardin'de lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı
        Mardin'de lise öğrencisi kız, tartıştığı erkek öğrenciyi silahla yaraladı
        Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı;...
        Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulun kapısına gelip havaya ateş açtı;...