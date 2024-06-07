Savur'da tarlada çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Yazır Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

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