Mardin'de gürültü kirliliği denetiminde bir iş yerine 696 bin 792 lira ceza kesildi

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, merkez Artuklu ilçesindeki iş yerine, desibel sınır değerlerini sağlamadığından 696 bin 792 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Mardin'de desibel sınır değerlerini sağlamayan iş yerine 696 bin 792 lira ceza uygulandı.

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