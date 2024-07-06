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        Mardin'de gürültü kirliliği denetiminde bir iş yerine 696 bin 792 lira ceza kesildi

        Mardin'de desibel sınır değerlerini sağlamayan iş yerine 696 bin 792 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 23:22 Güncelleme: 06.07.2024 - 23:22
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        Mardin'de gürültü kirliliği denetiminde bir iş yerine 696 bin 792 lira ceza kesildi
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        Mardin'de desibel sınır değerlerini sağlamayan iş yerine 696 bin 792 lira ceza uygulandı.

        Valiliğin talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, kentte gürültü kirliliğiyle mücadele kapsamında denetimler sürdürülüyor.

        Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, merkez Artuklu ilçesindeki iş yerine, desibel sınır değerlerini sağlamadığından 696 bin 792 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

        Mardin'de 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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