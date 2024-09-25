Mardin'de 69 yaşındaki Gökçen, 20 yıldır ahşabın üzerini yakma tekniğiyle resim yapıyor

Mardin'de 69 yaşındaki Mehmet Selim Gökçen, 20 yıldır ahşabın üzerini yakma tekniğiyle resim yapıyor.

Merkez Artuklu ilçesindeki dükkanında 20 yıldır resim yapan Gökçen, resim yapmaya lisede öğretmeninin kabiliyetini keşfetmesiyle başladığını söyledi.

Gökçen, 2015 yılında UNESCO projesiyle "Yaşayan İnsan Efsanesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanını aldığını anımsatarak, bu ünvanın teknik bir bilgi almadan kendi beceresiyle bir iş yapanlara verildiğini belirtti.