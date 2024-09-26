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        Mardin'de ASKOM'un eylül ayı toplantısı yapıldı

        Mardin'deİl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) eylül ayı toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:03 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:05
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        Mardin'de ASKOM'un eylül ayı toplantısı yapıldı
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        Mardin'deİl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) eylül ayı toplantısı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun toplantı salonunda İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentteki kamu ve özel hastanelerin başhekimleri sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, ilden sevk edilen hastaların azaltılması, eksikliklerin tespiti ve çözümü gibi konuları görüştü.

        Toplantıya, kent merkezi ve ilçelerdeki özel ve devlet hastanelerinin başhekimleri ve müdürlerinin yanı sıra 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden katılım sağlandı.

        Galeri
        Galeri

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