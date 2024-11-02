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        Kızıltepe'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:56
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        Kızıltepe'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında seminer verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde konuşan Kaymakam Abdullah Şahin, farkındalık oluşturabilmek ve gençleri tehdit eden bu sorun ile mücadele edebilmek adına en büyük görevin annelere düştüğünü belirtti.

        Madde bağımlılığı ile mücadelede annelerin farkındalığının arttırılması gerektiğini aktaran Şahin, bu sayede hem gençler arasında madde kullanımının önlenmesi hem de güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalara sağlanan toplumsal katkının arttırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Seminere, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Özel, Kızıltepe Halk Eğitim Müdürü Necmi Göktaş, Kaymakam Şahin'in eşi Emine Şahin ve kadınlar katıldı.

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