Kızıltepe'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında seminer verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde konuşan Kaymakam Abdullah Şahin, farkındalık oluşturabilmek ve gençleri tehdit eden bu sorun ile mücadele edebilmek adına en büyük görevin annelere düştüğünü belirtti.

Madde bağımlılığı ile mücadelede annelerin farkındalığının arttırılması gerektiğini aktaran Şahin, bu sayede hem gençler arasında madde kullanımının önlenmesi hem de güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalara sağlanan toplumsal katkının arttırılmasını hedeflediklerini kaydetti.