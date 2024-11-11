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        Mardin'de 10 ilçede AK Parti'nin olağan kongreleri tamamlandı

        AKParti Mardin İl Başkanlığı, kentin 10 ilçesinde ana kademe olağan kongrelerin tamamladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:42
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        Mardin'de 10 ilçede AK Parti'nin olağan kongreleri tamamlandı
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        AKParti Mardin İl Başkanlığı, kentin 10 ilçesinde ana kademe olağan kongrelerin tamamladığını açıkladı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8. büyük olağan kongreye hazırlık çerçevesinde Artuklu, Yeşilli, Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Dargeçit, Ömerli, Savur, Midyat ve son olarak Nusaybin ilçe kongrelerini tamamlayarak teşkilatlardaki yenilenme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, tüm ilçe kongrelerini başlangıcından bitimine kadar büyük bir nizam ve yüksek katılımlarla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Kongre sevinçlerine ortak olan herkese teşekkür eden Uncu, şunları kaydetti:

        "Artık geleceğe daha emin adımlarla ilerleyerek durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygularla güven tazeleyen ve yeni göreve gelen başkanlarımı tebrik ediyor, yönetimlerde yer alan tüm teşkilat mensuplarına başarılar diliyorum. İnşallah aynı duygu ve heyecanla kadın ve gençlik kolları kongrelerimizi de tamamlayarak büyük kongreye adım adım yaklaşacağız."

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