Mardin'de 10 ilçede AK Parti'nin olağan kongreleri tamamlandı

AKParti Mardin İl Başkanlığı, kentin 10 ilçesinde ana kademe olağan kongrelerin tamamladığını açıkladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 8. büyük olağan kongreye hazırlık çerçevesinde Artuklu, Yeşilli, Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Dargeçit, Ömerli, Savur, Midyat ve son olarak Nusaybin ilçe kongrelerini tamamlayarak teşkilatlardaki yenilenme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, tüm ilçe kongrelerini başlangıcından bitimine kadar büyük bir nizam ve yüksek katılımlarla gerçekleştirdiklerini ifade etti.