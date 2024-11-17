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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:00
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile görüştü.

        Davutoğlu, Ahmet Türk ile Mardin'deki bir otelde basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmenin ardından çıkışta açıklama yaptı.

        Belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştiren Davutoğlu, "Halk tarafından seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmalarına her zaman karşı çıktık, parti politikamız da budur." dedi.

        "Çözüm sürecini hem bir aydın hem Dışişleri Bakanı hem de Başbakan olarak destekledim ama Türkiye'de kamu düzenini ihlal eden her türlü eyleme, teröre karşı da mücadele etmekten hiç çekinmedim." diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Eğer bir barış gerçekleştireceksek buradan herkese sesleniyorum, iki konuda mutabık kalmamız lazım. Birincisi tam ve eksiksiz demokrasi, herkes için geçerli olan demokrasi, ikincisi de tavizsiz kamu düzeni. Tavizsiz kamu düzeni olmadan herhangi bir süreç işletilmez. Bir süreç işletilmeden, diyalog yapmadan, konuşmadan bütün taraflarla el ele vermeden de bir demokrasi kurulmaz."

        Davutoğlu, Ahmet Türk'ün ablasının gece vefat ettiği bilgisini de aldıklarını belirterek, aileye başsağlığı diledi.

        Ahmet Türk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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