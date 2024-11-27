Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de altyapı çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu ve atık su hizmetlerini iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de altyapı çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu ve atık su hizmetlerini iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ilin 10 ilçesi ve kırsal mahallelerinde içme suyu ihtiyacını karşılamak ve atık su hizmetlerini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        18-22 Kasım'da yapılan çalışmalarda 467 metre atık su hattı ve 454 metre içme suyu hattı döşendi.

        Öte yandan, toplam 672 atık su, içme suyu ve diğer altyapı arızası giderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Arat istifa etti!
        Hasan Arat istifa etti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Sanık doktor Şehmuz Çelik: Operasyonu yapan herkesten Allah razı olsun!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik: Operasyonu yapan herkesten Allah razı olsun!

        Benzer Haberler

        Mardin'de sürücüler zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda uyarıldı
        Mardin'de sürücüler zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda uyarıldı
        Mardin'de mevsimin ilk kar yağışı (2)
        Mardin'de mevsimin ilk kar yağışı (2)
        Mardin Valiliğinden kente yağan mevsimin ilk karına ilişkin videolu paylaşı...
        Mardin Valiliğinden kente yağan mevsimin ilk karına ilişkin videolu paylaşı...
        Mardin 1969 Spor, Denizlispor maçının hazırlıklarına kar yağışı altında baş...
        Mardin 1969 Spor, Denizlispor maçının hazırlıklarına kar yağışı altında baş...
        Mardin'de mevsimin ilk kar yağışı
        Mardin'de mevsimin ilk kar yağışı
        Kilisedeki yoga seansına tepki: Bütün ibadethanelerimiz kutsaldır
        Kilisedeki yoga seansına tepki: Bütün ibadethanelerimiz kutsaldır