Mardin'de altyapı çalışmaları sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin içme suyu ve atık su hizmetlerini iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, ilin 10 ilçesi ve kırsal mahallelerinde içme suyu ihtiyacını karşılamak ve atık su hizmetlerini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.