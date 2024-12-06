Mardin'de sanayi sitesinin bozuk yolları onarıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sanayi sitesinin bozuk yolları onarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için aşınan, bozulan ve alt yapı çalışmaları nedeniyle kullanılamaz hale gelen yollarda onarım, bakım, yama ve asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mardin Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi içerisinde bozulan yollarda yama ve asfalt yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ekipler, hem sanayi sitesindeki araç ve yaya trafiğinin güvenliğini artırmak hem bozulmalar nedeniyle meydana gelen tozlanmanın önüne geçmek hem de bölgedeki işletmelerin ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla yoğun bir mesai harcıyor.

Kooperatif Başkanı Hakkı Esin, bir yıldır yolların bozuk olmasından dolayı zor günler geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: