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        Mardin'de anne adayları gebe okulunda eğitim alıyor

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adayları eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:03
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        Mardin'de anne adayları gebe okulunda eğitim alıyor
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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adayları eğitim alıyor.

        Merkez Artuklu ilçesindeki 10 yıldır "Bebek Dostu" ve bu ay da "Anne Dostu Hastane" unvanını alan hastanede, 7 yıldır gebe okulu ücretsiz hizmet veriyor.

        Geçen yıl 2 bin 500 anne adayı sertifika alırken, bu yıl sayının 3 bini geçmesi bekleniyor.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil, yaptığı açıklamada, 6 Aralık 2024 itibarıyla "Anne Dostu Hastane" unvanını almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu kapsamda bir çok işlemin yapıldığı hastanede gebe okulunun da hizmet verdiğini aktaran Yeşil, şöyle konuştu:

        "Gebe okulunda anne ve baba adayları daha bilinçli daha sağlıklı bir şekilde doğuma hazırlamak istiyoruz. Sürekli aktif olarak çalışan uzman fizyoterapist, diyetisyen, ebe ve hekimlerin oluşturduğu ekip, anne ve baba adaylarına gerekli eğitimleri verilmekte."

        Gebe okulunda eğitim aldıktan sonra ikinci çocuğunu doğuran Anne Fatma Güvenç ise gebe okuluna teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Güvenç, ikinci çocuğu için eğitim aldığını belirterek,"Çok memnun kaldım. Gayet güzeldi. Herkese burayı tavsiye ediyorum." dedi.

        Baba Tayfun Güvenç de çok faydalı bir eğitim süreci geçirdiklerini bundan dolayı teşekkür ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.

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