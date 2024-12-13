Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Akkoyun "Kızılay Özel Ödülü"nü alan Erginoğlu'nu ziyaret etti

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Kızılay Özel Ödülü"nü alan Şeyhmus Erginoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Akkoyun "Kızılay Özel Ödülü"nü alan Erginoğlu'nu ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, "Kızılay Özel Ödülü"nü alan Şeyhmus Erginoğlu'nu ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akkoyun Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri kapsamında Kızılay Özel Ödülü'ne layık görülen Şeyhmus Erginoğlu'na ziyarette bulundu.

        Mardin'de 30 binin üzerinde ağaç dikimi, çeşme yapımı ve kaynak suların bakım ve temizliği çalışmalarıyla takdir toplayan Erginoğlu'nu evinde ziyaret eden Akkoyun, Erginoğlu'nun iyiliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek toplumda örnek bir insan olduğunu söyledi.

        Erginoğlu'nun doğaya ve topluma olan katkılarının genç nesillere ilham kaynağı olduğunu kaydeden Akkoyun, Erginoğlu'nu tebrik etti.

        Erginoğlu da ziyaret nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Mardin'de minibüsün çarptığı öğretmen öldü
        Mardin'de minibüsün çarptığı öğretmen öldü
        Mardin'de anne adayları gebe okulunda eğitim alıyor
        Mardin'de anne adayları gebe okulunda eğitim alıyor
        Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı
        Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı
        Mardin'de 7 günlük eylem yasağı
        Mardin'de 7 günlük eylem yasağı
        2 yaşındaki SMA'lı Aziz'in bağış kutusundaki para çalındı
        2 yaşındaki SMA'lı Aziz'in bağış kutusundaki para çalındı
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, yatırımları inc...
        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, yatırımları inc...