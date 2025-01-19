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        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 20:49 Güncelleme: 19.01.2025 - 20:49
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        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Akçakaya Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Bıçaklı kavgada V.T. ve İ.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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