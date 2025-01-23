Mardin'de çiftçilere ekipman desteği

Savur Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde dağıtım töreni yapıldı.

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