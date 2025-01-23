Mardin'de çiftçilere ekipman desteği
Mardin'in Savur ilçesinde çiftçilere çeşitli ekipman dağıtımı yapıldı.
Mardin'in Savur ilçesinde çiftçilere çeşitli ekipman dağıtımı yapıldı.
Savur Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde dağıtım töreni yapıldı.
Dağıtım töreninde ilçedeki çiftçilere 32 üzüm sıkma makinesi, 32 sırt pülverizatörü ve 32 budama makası dağıtıldı.
Proje kapsamında ilçede bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve çiftçilerin üretim süreçlerinde modern ekipmanlardan faydalanması amaçlanıyor.
Törene, Savur Kaymakamı Fatih Çevik, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ve ilçede görev yapan çiftçiler katıldı.
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