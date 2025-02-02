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        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınları söndürüldü

        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 21:21 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:46
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        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınları söndürüldü
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        Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi.

        Nusaybin ilçesine bağlı Devrim Mahallesi, Kızıltepe ilçesinin Yenikent Mahallesi ve Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde bulunan 3 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda evlerde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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