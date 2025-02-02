Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınları söndürüldü
Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi.
Mardin'in 3 ilçesinde çıkan ev yangınlarında 3 kişi dumandan etkilendi.
Nusaybin ilçesine bağlı Devrim Mahallesi, Kızıltepe ilçesinin Yenikent Mahallesi ve Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde bulunan 3 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda evlerde hasar oluştu.
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