Midyat'ta Berat Kandili idrak edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Camide bir araya gelen vatandaşlar namaz kıldı, dua etti.

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