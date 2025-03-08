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        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç ve İl Başkanı Uncu'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:58 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:58
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        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç ve İl Başkanı Uncu'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
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        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Milletvekili Kılıç, mesajında, daha adil, eşit ve sevgi dolu bir dünya inşa etmek için kadınlara verilen değerin artmasını ve emeklerinin hak ettiği şekilde karşılık bulmasını diledi.

        Kadınların yalnızca bugün değil, her gün anılmayı ve takdir edilmeyi hak ettiğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

        "Mutlu bir dünya, güçlü kadınlarla mümkündür. Bu duygularla hayatın her alanında varlıkları ve merhamet dolu yürekleriyle evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirerek ülkemizi ve dünyamızı daha yaşanabilir hale getiren, aile toplum bütünlüğünü sağlayarak temel taş niteliğinde olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

        Uncu da, kadınların toplumun temelini oluşturduğunu belirtti.

        Dünyanın farklı köşelerinde zulme uğrayan, savaş ve şiddet ortamlarında yaşam mücadelesi veren kadınların acılarına sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizen Uncu, "Gazze'de, Orta Doğu'da, Afrika'da, Asya'nın ve dünyanın diğer bölgelerinde özgürlük ve adalet arayışında olan kadınların yanında olmak, onların sesini duyurmak bizlerin insani ve ahlaki bir görevidir. Onların yaşadığı zorluklara karşı duyarlılık göstermek, uluslararası toplumun ve her bir bireyin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

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